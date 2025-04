Minas bate Paulistano e abre vantagem na liderança do NBB

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 34ª rodada do NBB, o Minas visitou o Paulistano no Ginásio Antonio Prado Junior, venceu por 76 a 66 (13/17, 23/21, 21/13 e 19/15) e abriu vantagem na liderança da competição.

Com a vitória, o Minas chegou aos 63 pontos, na primeira colocação, e abriu vantagem para o vice-líder Flamengo, que soma 59 unidades. Do outro lado, com a derrota, o Paulistano alcançou 47 pontos, na 12ª posição.