CBF reúne árbitros da Série A para dar início ao período de treinos

Na noite desta segunda-feira, a Comissão de Arbitragem da CBF iniciou a preparação de árbitros Série A, em evento realizado no Rio de Janeiro. Cerca de 75 profissionais, entre árbitros de campo, assistentes e árbitros de vídeo se apresentaram na capital carioca para dar início ao período de treinos, que acontece até a próxima quinta-feira.

Nesta terça-feira, os árbitros realizarão o primeiro dia de atividades. Os trabalhos serão divididos entre o Clube da Aeronáutica (CAER), o Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB) e o hotel da concentração.

Pela parte da manhã, o CAER terá exercícios práticos, como jogos simulados por equipes do futebol carioca de base, com a montagem de uma estrutura do VAR, enquanto o CEAB receberá simulações para prática do VAR. Já à tarde, haverá atividades teóricas para todo o grupo.