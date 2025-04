Adversário do São Paulo na Copa do Brasil, Náutico anuncia a demissão do técnico Marquinhos Santos

Nesta segunda-feira, o Náutico anunciou a demissão do técnico Marquinhos Santos, que ocupava o cargo desde setembro de 2024. Além dele, o auxiliar técnico André Caldas também deixa o clube.

A demissão do treinador acontece após derrota para o Itabaiana, por 2 a 1, no último domingo, pela estreia na Série C do Campeonato Brasileiro.