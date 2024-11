Mercado: reforço no Palmeiras, futuro de Yuri Alberto e Santos frustrado

Definições no Tricolor. O São Paulo já vem realizando reuniões frequentes com o técnico Luis Zubeldía para traçar o planejamento de 2025. Satisfeita com o trabalho do argentino, a diretoria não cogita sua saída para a próxima temporada e já sabe quais serão as posições prioritárias para contratação: o foco no momento é na chegada de laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda.

Benjamín Rollheiser, do Benfica, é alvo do Santos Imagem: Nuno Branco/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Santos frustrado. O Peixe vem tentando a contratação do meio-campista argentino Benjamín Rollheiser, do Benfica. A negociação, no entanto, não deve acontecer tão cedo porque o técnico Bruno Lage, da equipe portuguesa, barrou a saída do jogador e frustrou os planos santistas.

Vem novo técnico aí? O Santos já tem acertado bases salariais e tempo de contrato com o técnico Luís Castro, mas a demora do português em dar uma resposta definitiva diminui o otimismo do Peixe. Nas tratativas entre a diretoria do Peixe e o representante do técnico, ficou alinhado um contrato até o fim de 2026 e o valor que ele e sua comissão técnica receberiam: cerca de R$ 2 milhões por mês.