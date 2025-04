Gui Negão faz três, Corinthians bate Atlético-MG e volta a vencer no Brasileiro sub-20

Os principais lances do jogo

Com 40 minutos, o placar foi aberto pelo Timãozinho. Após cruzamento rasteiro, Nicolas Araújo finalizou em cima da zaga do Atlético-MG. A bola sobrou com Gui Negão, que dominou e bateu para o gol. E aos 47 minutos, o Galo deixou tudo igual com pênalti cobrado por David Kauã. O marcador, assim, refletiu o equilíbrio da primeira etapa.

Aos 19 minutos, Atlético-MG acertou a trave e quase virou o jogo. Pedro Ataide enfiou bola para Zé Phelipe, que adentrou a grande área e chutou forte na trave. Com 21 minutos, o Corinthians respondeu com jogada de Caipira, que cruzou e viu a bola bater no braço do zagueiro do Galo. O juiz assinalou pênalti, mas Bahia desperdiçou a cobrança e parou em defesa de Pedro Cobra.

Com 25 minutos, outro pênalti foi marcado para o Corinthians após o jogador do Atlético-MG segurar a bola dentro da área. Dessa vez, Gui Negão foi para a cobrança e bateu rasteiro, do lado direito, para colocar os donos da casa à frente novamente.

Mas aos 32 minutos, o Atlético-MG deixou tudo igual mais uma vez. Zé Phelipe invadiu a grande área após tabela e chutou na saída do goleiro Cadu. E rapidamente, o Corinthians mostrou poder de reação. Caipira apareceu pelo lado direito, cruzou para a área e Gui Negão subiu de cabeça para fazer o terceiro da noite e garantir os três pontos para o Timão.