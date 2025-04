Monte Carmelo supera JF Vôlei e conquista Superliga masculina B de forma inédita

O Monte Carmelo ficou com o título da Superliga B masculina. Fora de casa, a equipe venceu o JF Vôlei na final por 3 sets a 2 (25/22, 19/25, 25/13, 18/25 e 15/13), no Ginásio Municipal, em Juiz de Fora.

Com o triunfo, o Monte Carmelo se tornou o 13ª campeão da competição. O time do Alto Parnaíba já havia alcançado a final da competição em 2023, mas foi superado pelo Joinville, apesar de ter se classificado para a primeira divisão. Isso porque as equipes finalistas já têm garantidas suas vagas na Superliga 2025/2026.

Ao garantir o título, o Monte Carmelo fez com que Minas Gerais se tornasse o estado que mais vezes conquistou a competição disputada desde 2012 ao lado de São Paulo, ambos com três. Goiás e Rio de Janeiro aparecem em seguida, com dois troféus cada.