Deu branco? Jogador do sub-20 do Atlético-MG comete pênalti bizarro; veja

Índio, do sub-20 do Atlético-MG, teve uma gafe e cometeu um pênalti bizarro durante a derrota da sua equipe para o Corinthians por 3 a 2, nesta segunda-feira, pelo Brasileirão da categoria.

O que aconteceu

Índio segurou a bola com as mãos após disputa na área do Galo. O camisa 20 reagiu rápido após a cabeça de um corintiano e encaixou como se fosse um goleiro.

O jogador logo percebeu a gafe. Ele soltou a bola logo em seguida, mas foi tarde demais — o árbitro viu o gesto do jogador e marcou o pênalti.