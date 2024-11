Vini Jr. disputa The Best contra Messi, aposentado e mais; veja lista

Imagem: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

A Fifa divulgou, na noite desta quinta-feira (28), os indicados ao The Best, prêmio da entidade que escolhe o melhor jogador do mundo. Vini Jr. vai representar o Brasil na categoria masculina.

Chegou a hora?

Vini e outros dez jogadores estão entre os finalistas entre os homens. A votação vai até às 23h59 (de Brasília) do dia 10 de dezembro e será feita entre torcedores, capitães, treinadores e jornalistas — todos com o mesmo peso. A Fifa não informou a data da cerimônia.

A lista reúne até Toni Kroos, que se aposentou no meio do ano. O ídolo do Real Madrid participou da campanha da Alemanha na última Eurocopa.