Atlético-MG x Botafogo: Tardelli e Jairzinho vão levar taça da Libertadores

O troféu da Libertadores vai entrar em campo na final entre Atlético-MG e Botafogo nas mãos de Diego Tardelli e Jairzinho. A decisão acontece neste sábado, às17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

O que aconteceu

Tardelli conquistou a Libertadores pelo Galo em 2013. Ele defendeu o clube em três períodos: 2009, depois em 2013 e a última vez entre 2020 e 2021. Além da taça continental, também ganhou a Copa do Brasil 2014, foi tetracampeão mineiro e vencedor da Recopa Sul-Americana.

Jairzinho é um dos principais nomes da história do Botafogo e do futebol brasileiro. Ele teve duas passagens pelo clube, a primeira de 1963 a 1974 e a segunda no final da carreira, em 1981.