Artur Jorge diz que Botafogo acabou com dúvidas e 'pede' pressão da torcida

O treinador do Botafogo disse que não sente nenhuma pressão pela conquista dos títulos do Brasileiro e da Libertadores e, sim, que desfruta do momento. Ele, no entanto, pediu que os torcedores continuem 'pressionando' para que não haja relaxamento.

Não, eu não estou com pressão nenhuma, confesso. Não estou com pressão nenhuma. Estou a desfrutar apenas do momento. Estou a poder viver uma aventura que tem sido extraordinária. Eu percebo aquilo que é a ansiedade do torcedor. Aquilo que estão há muitos anos à espera de ganhar um grande título, mas nesta altura não podem aliviar a pressão.

Têm que continuar porque nós temos sábado mais um troféu para disputar. Coisa inédita no nosso clube. E depois temos os seis pontos para disputar, sendo que quatro bastam, mas não dá para descansar. Portanto ainda não é o momento de relaxar. Temos que estar serenos no trabalho, confiantes no trabalho que esta equipe pode fazer. Hoje, acho que é uma prova disso mesmo. Acho que vemos e pusemos muita coisa no seu lugar, mas nos falta ainda. Portanto, até concretizar e até termos as coisas terminadas, temos sempre de estar alerta e alerta no sentido de dar o nosso melhor. Não podemos levantar os pés do chão porque há de fato troféus e títulos para ganhar, mas é importante ganhar os jogos que nos dão esses títulos.

O que mais ele disse?

Vitória para a torcida: "Uma vitória que eu quero dedicar à nossa torcida porque acho que merecia isto. Merecia exatamente poder desfrutar deste momento depois de algumas dúvidas, provavelmente. Hoje demonstramos que estamos vivos, que estamos na luta, que vamos continuar a lutar e portanto hoje foi uma resposta tremenda de uma equipa que se comportou a um nível muito, muito alto."

Sem surpresa: "Em termos de jogo, demonstra muito aquilo, que é a qualidade desta equipe, não só em termos de jogo jogado, mas também da capacidade e, acima de tudo, da meta que tem. Tem aqui, tem uma meta muito bem definida e onde nós não, não nos desviamos do caminho com aquilo que acabam por ser avaliações de fora, que faz parte também no futebol, faz parte no jogo, mas nós sabemos bem aquilo que estamos a fazer, sabemos aquilo que é o nosso caminho, portanto, não temos dúvidas nenhumas, portanto, não foi surpresa para mim aquilo que nós hoje aqui fizemos, fizemos aquilo que temos feito."