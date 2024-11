Ferj sorteia tabela do Carioca 2025 e faz ajuste em Flamengo x Botafogo

Originalmente no calendário da CBF, a decisão do estadual será em 16 e 26 de março.

Mas a Ferj já olha para datas reservadas para pré-Libertadores e segunda fase de Copa do Brasil. Se nenhum clube do Rio (finalista do Carioca, no caso) estiver na fase prévia da Libertadores, a tentativa com a CBF vai ser não ocupar a data de 12 de março com um jogo de Copa do Brasil.

A essa altura, o torneio nacional ainda estará na segunda fase. Então, já não terá os clubes que estiverem na fase de grupos Libertadores (Flamengo e Botafogo). Mas, no cenário atual, pode ser que tenha jogo de Vasco ou Fluminense pela Copa do Brasil. Só que a CBF pode deixar esses dois jogando na data anterior reservada para a segunda fase da Copa do Brasil, que é 5 de março.

Com isso tudo, os dias 12 e 16 de março podem ficar livres para a disputa da final do Carioca.

Formato se mantém

O formato de disputa continua o mesmo da edição passada. São 15 datas, com a primeira fase em turno único (11 rodadas), todos jogando contra todos.