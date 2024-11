Botafogo chega em Buenos Aires 'na estica'; Bastos tranquiliza: 'Estou bem'

Na sequência, partiram para o hotel na cidade de Pilar, a 43 km do estádio Monumental de Nuñez. Haviam poucos torcedores dada a grande distância para o centro de Buenos Aires.

Os jogadores não falaram com a imprensa. Eles desceram do ônibus, tiraram fotos com os fãs, pegaram suas malas e entraram no saguão do hotel.

Uma torcedora perguntou se Bastos estava bem. O zagueiro angolano respondeu: "Estou bem".

Bastos sentiu dores na coxa esquerda contra o Palmeiras na última terça (26). Ele precisou ser substituído logo aos 12 minutos do primeiro tempo para a entrada de Adryelson, que acabou fazendo o terceiro gol na vitória por 3 a 1.