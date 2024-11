Pai de Neymar diz que ficou rico antes do filho e vê jogador bem até 2028

O pai do jogador detalhou como funciona a gestão da imagem do jogador e a relação com as ações do atleta durante a vida. Ele afirmou que a maioria dos contratos são de fora do Brasil.

Desde 2006, Neymar é cliente da minha empresa. Neymar é CPF, eu sou CNPJ [dono da empresa e da imagem dele]. Mas todas as decisões são dele. Hoje, 90% dos nossos contratos são todos de fora [do país]. Ele está lá, com todo o controle [da carreira] nas mãos e nos pés. Eu não tenho mais o que fazer. A única oportunidade que ele me dá é de falar. Fico no ouvido dele: 'Diminui, vai para a direita, vai para a esquerda, acelera'. Mas, na hora que o acidente acontece, seguimos juntos para o mesmo caminho.

Futuro de Neymar

Neymar pai vê o filho feliz na Arábia Saudita, ainda venha sendo atrapalhado por lesões. Mesmo assim, na visão dele, o jogador deve ter mais três ou quatro anos em alta no futebol.

Vai ser muito triste para mim. Em algum momento isso vai acontecer. Mas ainda temos três ou quatro anos de um Neymar de alta performance, que pode render muitas coisas para ele. Hoje o Neymar tem seu contrato [com o Al-Hilal] até junho de 2025. Ele sempre volta melhor do que ele estava. Eu não tenho plano para o futuro. A gente fica se adequando para as coisas que vão acontecer. A gente precisa ver qual vai ser a vontade de Neymar. Mas a Arábia está deixando ele muito feliz lá. É um país que o protege.

Neymar se recupera de uma lesão no tendão na coxa. O atacante se machucou no início deste mês e, segundo o clube saudita, precisa de quatro a seis semanas para se recuperar.