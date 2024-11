Pai comenta futuro de Neymar: 'nunca estivemos tão livres pra decidir'

Em meio às especulações de um possível retorno de Neymar ao Santos, o pai afirmou que o atacante está feliz no Al-Hilal, clube com quem tem contrato até junho de 2025. Neymar pai destacou, porém, que o jogador nunca esteve tão livre para decidir seu futuro.

Eu não tenho plano para o futuro, não, a gente vai se adequando, a gente tem que ver a vontade do Neymar qual vai ser. Queira ou não, a Arábia está deixando ele muito feliz, está muito feliz lá. É um país que o protege, o cerca de carinho. Neymar pai, ao podcast Roundcast