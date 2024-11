Fla: Mini torcedora vira xodó nas redes e ganha viagem para ver David Luiz

A Maria demonstrou o amor pelo Flamengo em um vídeo aleatório que eu estava fazendo. Eu ia assistir o jogo do São Paulo e ela queria ver desenho. Gravei para mostrar ao pai dela e coloquei a camisa do São Paulo nela. Foi aí que ela disse que não colocaria a camisa porque o pai não iria gostar e que era flamenguista. Queria ver o jogo do Flamengo. Foi pegar a camisa e começou a beijar. O vídeo bateu 9 milhões de visualizações. Laisa, mãe de Maria

O coração fica transbordando de alegria. Sempre vejo os vídeos primeiro. Esse jogo em que ela conheceu os jogadores me emocionou bastante. Everson

Maria ao lado da mãe Laisa, do pai Everson e do irmão Gabriel com a camisa do Flamengo Imagem: Arquivo Pessoal

Todo jogo do Flamengo é uma oportunidade para novos vídeos. Maria gosta e até pede para fazer. Laisa continua torcendo para o clube paulista, apesar de admitir que criou um carinho pelo Fla por conta do acolhimento que a família recebeu.

"Ela sempre foi muito carismática com as câmeras. O Gabriel não gosta de gravar, tirar foto. Respeitamos e não obrigamos a nada. São opostos. Os dois amam o Flamengo, sabem tudo, mas ele é mais tímido. A Maria sempre gostou muito de câmera, gravei outros vídeos com ela já. Na torcida, ela é meio que a cópia do pai nas reações," disse Laisa.