Corinthians: Bom trabalho de Ramón Díaz na verdade é do filho, diz Milly

A evolução do Corinthians na reta final do Brasileiro é evidente, mas tem mais a ver com o filho de Ramón Díaz - Emiliano - do que com o próprio treinador, opinou Milly Lacombe no Fim de Papo, neste domingo (24).

Eu acho que é o trabalho do Emiliano [Díaz] porque ele dá o treino. [...] O trabalho está ficando bom. As contratações feitas deram certo. A chegada do Memphis deu uma chacoalhada, aproximou o clube da quebrada.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto: