Minas sai na frente na semi, mas lesão de Kisy preocupa

A festa não foi completa por conta da oposta Kisy. No início do terceiro set, o ginásio silenciou quando ela sentiu o joelho esquerdo e precisou de atendimento. Ele pediu para seguir em quadra, mas não aguentou depois de um ponto e foi substituída por Amanda Marques. Aos prantos, Kisy foi consolada pelos integrantes da comissão técnica do time da casa. E depois passou por testes. Exames serão feitos no decorrer da semana para um diagnóstico.

Ao fim da partida, todo o time foi comemorar o resultado com Kisy. E ela novamente se emocionou.

Pela primeira vez na temporada 2024/2025 no quarto encontro, o confronto entre Minas e Osasco não terminou no tie-break. E alguns fatores pesaram para a partida ser mais curta:

– A eficiência das centrais minastenistas: 60% para Thaisa e 78% para Julia Kudiess

– A líbero Kika fez, defensivamente, uma das melhores atuações pelo Minas

– Mesmo desperdiçando muitos contra-ataques no 2º set, o time de Nicola Negro não perdeu a cabeça

– As opostas de Osasco não tiveram bom aproveitamento ofensivo: 36% para Tifanny e 0% para Polina

– A pontuação do Minas não ficou concentrada em Kisy nos dois primeiros sets

– O abatimento da equipe paulista no terceiro set foi nítido

O Troféu VivaVôlei para a melhor em quadra ficou com Peña, que liderou o Mins na pontuação com 14 acertos, seguida por Kisy, com 12. Natália anotou 17 para Osasco.

ITAMBÉ MINAS: Jenna Gray, Kisy, Thaisa, Julia Kudiess, Glayce, Peña e Kika (líbero). Entraram: Fran, Amanda Marques, Pri Daroit. Técnico: Nicola Negro.