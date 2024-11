Reação do Corinthians só não impressiona mais do que a do Internacional

Ramon Diaz anda a passos de Formiga, mas houve quem andasse acelerado a ponto de decretar seu fracasso. Não é possível dizer que está ruim. Com a mesma pontuação do Cruzeiro e do Bahia, está na disputa por vaga na Libertadores mesmo que seja G-7.q

Lembra, de longe, os passos do técnico Chico Formiga, que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento do Paulista de 1987 e levou à final do estadual, vice do São Paulo.

Contra o Vasco, sem Yuri Alberto machucado e Memphis suspenso, Garro brilhou. Dois gols e um passe para Gustavo Henrique fazer o primeiro, de cabeça, decidiram o jogo contra o Vasco.