Juca Kfouri: Memphis não deve se meter na vida política do Corinthians

Desde que seu salário continue sendo pago pelo Corinthians, Memphis não tem por que se comprometer com Augusto Melo, disse Juca.

Se chegar alguém pro lugar do Augusto Melo — sem pôr o carro na frente dos bois, ninguém disse que no dia 28 a maioria do conselho vai votar pela abertura do processo de impeachment —, mas digamos que entre alguém no lugar do Augusto Melo e que diga pro Memphis: 'Fique tranquilo que os seus R$ 3 milhões continuarão a ser pagos mensalmente'.

O Memphis evidentemente não tem compromisso pessoal com Augusto Melo.

Juca Kfouri

