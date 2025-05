Flamengo 'estreia' na Libertadores, mas ainda tem muito a evoluir

O ponta-esquerda teve uma atuação caótica, errando praticamente tudo o que tentou. Mas não foi só ele. Bruno Henrique é outro que, faz tempo (desde o vazamento de suas conversas com seu irmão sobre apostas e cartões amarelos), não joga bulhufas.

É um mistério a insistência do treinador em mantê-lo como titular. A justificativa de que é muito útil na marcação da saída de bola rival cai por terra quando, pra fazer isso, poderia ser usado um centroavante muito mais jovem, como Wallace Yan.

Pedro, explicou Filipe depois do jogo, ainda não está fisicamente pronto. Mas quando estará se continuar a passar o maior tempo dos jogos no banco? Fica a questão.

Quem surpreendeu negativamente foi Arrascaeta, artilheiro do Brasileiro, demonstrando estar em ótima forma física e técnica. O que houve diante da frágil e completamente dominada LDU? Apenas um mau dia? É provável que sim.

A boa tacada de Filipe Luís foi não escalar pura e simplesmente Everton Araújo no lugar de Pulgar. Gerson e De La Cruz cumpriram, com louvor, as funções de primeiro e segundo volantes. O uruguaio, então, fez um partidaço.

O craque do jogo, porém, foi Luís Araújo. Que cobrou com perfeição o escanteio na cabeça de Léo Ortiz, no primeiro gol, e marcou ele mesmo o segundo, numa jogada perfeita de linha de fundo, realizada por Alex Sandro, outro destaque na vitória.