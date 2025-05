Documento assinado por 19 federações pede renovação na CBF

Um manifesto assinado por 19 federações de futebol do Brasil na noite desta quinta-feira solicitou a "estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro". O ato ocorre pouco depois da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) pela destituição de Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O documento tem a aprovação das federações de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará, Sergipe, Rondônia, Paraná, Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A posição é um golpe importante contra Ednaldo Rodrigues, mostrando a perda de uma base de apoio para o dirigente, que tenta retornar ao cargo através de uma ação no STF.