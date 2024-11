Memphis fica preocupado e cogita deixar Corinthians em caso de impeachment

A atual gestão acredita que esse pedido foi feito pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr, por motivos políticos. A oposição pede a saída do CEO Fred Luz, e o presidente Augusto Melo é contrário à saída do profissional. Em várias reuniões do conselho, a saída do profissional foi pedida, e Augusto alega que Fred Luz incomoda a oposição por fazer um bom trabalho.

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians irá votar o impeachment de Augusto Melo na próxima quinta-feira (28).