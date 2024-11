Rádio elege Ronaldinho como o 3º melhor jogador do século; Neymar em 22º

A rádio inglesa talkSPORT elaborou uma lista com os 25 melhores jogadores de futebol do século 21. Com a virada do milênio, lendas como Pelé, Maradona e Cruyff deram lugar a novos super astros do mundo da bola.

O que aconteceu

O argentino Lionel Messi ficou na 1ª colocação, seguido por Cristiano Ronaldo em 2º lugar. Ronaldinho Gaúcho é o brasileiro mais bem colocado no ranking da rádio, na 3ª posição.

Além de R10, outros quatro brasileiros figuram na lista da talkSPORT: Kaká (8º lugar), Daniel Alves (10º), Ronaldo Fenômeno (17º) e Neymar (22º).