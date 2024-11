Abel dedica vitória do Palmeiras a Leila após 'resgate' de Gómez na Bolívia

Ríos cumpriu suspensão e não entrou em campo contra o Bahia. Ele foi "resgatado" para já treinar com a equipe a partir de amanhã, já que o Palmeiras joga nesta sábado (23), contra o Atlético-GO.

Veja outros trechos da coletiva de Abel Ferreira

Dificuldades da partida: "Hoje o Corinthians jogou 11h, e um jogador falou sobre o quão é difícil jogar com calor. Hoje nós tínhamos não só o Bahia que vinha sem jogos sem ganhar precisando ganhar, com a mesma pressão de ganhar todos os jogos como o Palmeiras. Como o calor do jogo, o gramado na minha opinião não é dos melhores, mas tivemos equilíbrio, resiliência, que é a marca dessa equipe. Lidamos com todas as adversidades. É verdade que não tivemos eficácia em alguns jogos, hoje fomos eficazes, soubemos lidar e fomos resilientes em momentos difíceis, em que sofremos o gol e na reta final o que conta para nós é ganhar, o que mais importante. Não dependemos de nós, fazemos uma campanha melhor que no ano passado, mas o Botafogo faz uma campanha brilhante e precisamos continuar fazer o nosso".

Situação de Felipe Anderson: "Eu sei que vocês gostam de falar de forma individual, mas o futebol é um jogo coletivo. Vocês deveriam falar de como entraram o Vanderlan, o [Flaco] López, o Rômulo, o Menino. O Rony se sacrificou na fase final para fechar o corredor esquerdo, quando o Bahia não tinha nada a perder e meteu tudo na frente por cinco jogos sem ganhar. O Felipe é um jogador coletivo. As pessoas acham sempre que o jogador tem que resolver as coisas como se uma equipe de futebol pertencesse a um jogador só. Ele nos ajuda na direita, esquerda e no meio. Acho que lhe falta ser um bocadinho egoísta. Do resto nós sabemos o que pode entregar, muito solidário com a equipe, todo mundo gosta dele, e como vocês gostam de falar individualmente de jogadores e parece que escolhem alvos: estou muito satisfeito com o desempenho dele e da equipe. Quero que os jogadores mantenham esse espírito e atitude que já vem o último jogo. Jogamos muito, criamos muito, empurramos o adversário para trás e só fizemos um gol. Olho para a produção da equipe e não fomos eficazes, hoje não produzimos muito, com muito menos, fizemos mais".

Vitória dramática: "Hoje foi a vitória do suor, vitória da atitude, do espírito. Às vezes é com nota artística, mas nem sempre dá pra ter nota artística. E quando não dá, temos que ganhar. No final das contas o que conta é ganhar. Hoje viemos com esse propósito, é dar parabéns aos jogadores, lutaram, sofreram. Tomamos um gol e mantemos o equilíbrio. Um belo cruzamento do Vanderlan, que o deixei de fora contra o Grêmio, ele veio falar comigo e estava à espera disso, expliquei pra ele. Hoje entrou, muito bem, grande assistência. E hoje o Flaco López fez o trabalho que tinha que fazer. Sobre o Rony, ele fez o que tem que fazer: entregar. Sabe que tem que matar um leão por dia. Não estejam à espera dele fazer o que faz o Neymar. Ele entrega outras coisas, entrega o que tem".

Avaliação da atuação contra o Bahia: "Na minha opinião fizemos um jogo muito melhor no Corinthians do que hoje. Muito melhor do que hoje. Sabe qual é a diferença? Hoje ganhamos. Mas no jogo contra o Corinthians fomos muito melhor. Mas futebol é isso. Precisamos manter calma, equilíbrio. O que é o pilar de tudo é o mental".