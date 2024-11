Palmeiras vinga bola na linha de Artur e ganha por milímetros na Fonte Nova

Em 2023, o Palmeiras lamentou profundamente a indefinição do árbitro de vídeo num gol de Artur, bola que passou da linha ou ficou fora do gol. A análise de Igor Junio Benevenuto, no VAR, disse a Wilton Pereira Sampaio não validar o gol palmeirense. O Bahia venceu por 1 x 0, com gol de Thaciano. Naquele momento, deixou o Palmeiras cinco pontos atrás do Botafogo, na 11a rodada da campanha do bicampeonato.

Desta vez, o árbitro de vídeo, Paulo Henrique Vollkopf, corrigiu a arbitragem de Wágner do Nascimento Magalhães e validou um gol de López, que passou inteira pela linha fatal defendida por Adriel, do Bahia.

O lance aconteceu dois minutos depois de um gol baiano, anulado pelo vídeo também, de maneira correta. Tiago chutou, a bola desviou em Jean Lucas em posição de impedimento e resultou na anulação.