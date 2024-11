Palmeiras é campeão do Paulistão Feminino e impede soberania do Corinthians

O Palmeiras se sagrou campeão do Paulistão Feminino 2024. A conquista veio com a vitória nos pênaltis sobre o Corinthians, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, nesta quarta-feira (20).

No tempo normal, vitória por 2 a 1 — a ida terminou 1 a 0 para o Corinthians. Com 2 a 2 no agregado, a decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades, as palestrinas levaram a melhor por 2 a 0.