Messi ajuda, Argentina bate Peru e pode se garantir na Copa contra o Brasil

O Peru tem sete pontos e é o último colocado, a seis da Bolívia, que ocupa a vaga da repescagem. O Peru chegou ao quinto jogo fora de casa sem marcar sequer um gol nessas Eliminatórias. Os peruanos fizeram apenas três gols em doze jogos, todos em casa.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Este foi o último jogo de ambas as seleções em 2024. O próximo duelo da Argentina será fora de casa contra o Uruguai, no dia 19 de março de 2025, pelas Eliminatórias. No mesmo dia, o Peru recebe a Bolívia em casa.

Como foi o jogo

Com La Bombonera lotada, a Argentina começou melhor. Os comandados de Scaloni pressionaram a seleção peruana no campo de defesa ao longo do 1º tempo, mas pecaram na finalização. Na reta final do 1º tempo, os argentinos pareceram cansar e diminuíram o ritmo no ataque.

Na volta do intervalo, os argentinos tiraram o zero do marcador. A seleção albiceleste precisou contar com a genialidade de seus craques. Lionel Messi fugiu da marcação de três adversários e cruzou para Lautaro Martínez abrir o placar com um belo voleio.

Após o gol, a Argentina voltou a controlar a partida no toque de bola. Scaloni aproveitou para colocar em campo o jovem Giuliano Simeone no lugar de Lautaro Martínez, que saiu de campo ovacionado aos 35 minutos do 2º tempo.