Weverton destaca evolução o Palmeiras e explica "susto" no primeiro tempo: "Dor que nunca senti antes"

O goleiro Weverton foi importante para segurar a vitória do Palmeiras, por 1 a 0, contra o Internacional, pela quarta rodada do Brasileirão. O arqueiro, porém, tomou um susto no primeiro tempo do jogo no Beira-Rio por um problema no tornozelo. Ele contou sobre o ocorrido, mas tranquilizou o torcedor e disse que deve estar à disposição da equipe para o próximo compromisso.

Em um lance sozinho, Weverton torceu o tornozelo e precisou de atendimento médico no gramado. Até pouco depois de sua recuperação, o reserva Marcelo Lomba seguiu aquecendo na beira do gramado.

"Realmente o meu tornozelo está doendo muito porque eu ia sair para cortar a bola, mas o Gómez chegou na frente na freada, eu virei o pé e foi uma dor que eu nunca senti antes, eu nunca tive nenhuma lesão, graças a Deus. Nunca fiquei fora de jogo fora de treino por alguma lesão, então sempre que alguma coisa sai do normal você se assusta, mas o doutor deu remédio, deu outro ali dentro do vestiário no intervalo e consegui voltar para a partida, acredito que não é nada de mais. É só uma entorsezinha e tenho certeza que domingo vamos estar disponível para o treinador', disse à Amazon Prime.