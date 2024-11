Hungria faz de cavadinha no último lance e empata com reservas da Alemanha

Com o resultado, a Alemanha, que já estava classificada para as quartas de final, chega a 14 pontos na 1ª colocação do grupo 3. Já a Hungria fica com 6 pontos, na 3ª posição, e irá disputar os playoffs para evitar o rebaixamento para a Liga B.

Classificação e jogos Liga das Nações

Como foi o jogo

Invicta e já classificada na primeira colocação com quatro vitórias e um empate, a Alemanha foi a campo com um time totalmente reserva. As únicas exceções foram o lateral direito Kimmich e o zagueiro Schlotterbeck.

Do outro lado, a Hungria já não tinha mais chances de classificação para as quartas de final e jogará os playoffs para evitar o rebaixamento para a Liga B. Os húngaros foram a campo com seu tradicional sistema de três zagueiros apostando forte na marcação.

Essa combinação entre a falta de entrosamento alemão e a retranca húngara resultou em um primeiro tempo muito morno. Os jovens alemães dominaram a partida, mas sem criar muitas chances de gol na primeira etapa. A Hungria até conseguiu escapar em um outro contra-ataque, mas só ameaçou o gol de Nubel aos 38 minutos do 1º tempo, quando o goleiro alemão defendeu um chute de Nagy a queima-roupa.

Na volta do intervalo, o técnico Julian Nagelsmann resolveu colocar os titulares em campo. Aos 15 minutos, Musiala, Wirtz e Havertz entraram nos lugares de Fuhrich, Gnabry e Brandt. Apesar da entrada dos titulares, foi o jovem reserva Nmecha quem fez o gol dos alemães aos 30 minutos do 2º tempo.