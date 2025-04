Chapecoense desencanta na Série B, conquista a primeira vitória e afunda o Paysandu na lanterna

O time paraense sentiu o golpe, até tentou reagir pelo alto, com Nicolas, mas o time estava desorganizado ofensivamente. Quem aproveitou novamente, foram os catarinenses, que ampliaram o marcador aos 34. Aproveitando a falha do goleiro, João Silveira apenas conferiu para as redes, para irritar a torcida do Paysandu, que vaiou o time na saída para o intervalo.

Com a vantagem, a Chapecoense voltou do intervalo com a missão de defender o resultado. O time deixava a bola com o Paysandu, que trocava passes, mas seguia desorganizado e não encontrava espaço na defesa adversária e, quando conseguia finalizar, pouco levava perigo.

Com o passar do tempo, o time da casa ficava mais nervoso e abusava dos erros de passes, o que tirou de vez a paciência da torcida nas arquibancadas, que passaram a vaiar o time com gritos de "olé", quando a Chapecoense tinha a posse. Entregue em campo, o Paysandu não ofereceu resistência e viu os catarinenses controlarem a vantagem até o apito final.

O Paysandu volta a campo no sábado, às 16h, em jogo isolado que abre a quarta rodada da Série B contra o Operário-PR, no Germano Krüger, em Ponta Grossa. Já a Chapecoense atua no domingo, às 18h, contra o Athletic, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 2 CHAPECOENSE