No 100º jogo na Vila, Neymar volta a sentir a coxa e é substituído no 1º tempo de Santos x Atlético-MG

Na noite desta quarta-feira, Neymar completou 100 partidas na Vila Belmiro. A marca foi atingida no embate com o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, mas foi ofuscada por mais uma lesão.

Atuando com a camisa 100, o meia-atacante sentiu dores na coxa esquerda ainda no primeiro tempo. Ele caiu no gramado aos 32 minutos e, muito chateado, pediu para sair. Ao ser retirado de maca, o ídolo alvinegro foi ovacionado pelos torcedores.