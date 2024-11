Espanha vence Suíça no fim em jogo com três pênaltis, golaço e vacilo

O gol, no entanto, só saiu aos 32 minutos. Morata foi derrubado por Rodríguez na área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Pedri chutou no canto direito de Mvogo, que espalmou. A sobra ficou com Nico Williams. O atacante finalizou, mas Freuler salvou em cima da linha. Pino ficou com o rebote e estufou as redes.

A Suíça voltou mais ligada para o segundo tempo e empatou com golaço. Aos 18 minutos, Monteiro, que entrou no intervalo, passou com a bola entre Bryan Gil e Grimaldo, driblou Paredes e finalizou cruzado, entre as pernas do goleiro Sánchez, para deixar tudo igual.

O empate durou pouco no placar. A Espanha voltou a ficar à frente aos 23 minutos. Bryan Gil aproveitou indecisão de Monteiro e Freuler na área da Suíça, roubou a bola e chutou cruzado para recolocar os donos da casa na liderança do placar.

A Suíça voltou a empatar aos 39. Fabian Ruíz atingiu Sierro ao tentar um chutão dentro da área espanhola, e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Zeqiri deslocou Sánchez e deixou tudo igual de novo.

A vitória espanhola saiu nos acréscimos. Aos 47, Zaragoza fez lance individual, driblou três rivais e foi derrubado por Sierro na área. O atacante foi para a cobrança do pênalti e mandou na bochecha direita da rede.