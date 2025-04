Thiago Silva põe Brasileirão como 'laboratório' para Fluminense ir longe no Mundial de clubes

O Fluminense integra o Grupo F do torneio e terá como adversários o Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ulsan, da Coreia, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Na ordem dos jogos da primeira fase, a estreia acontece no dia 17, justamente contra o rival europeu. Quatro dias depois, a equipe carioca enfrenta o adversário coreano e encerra a sua participação no dia 25 contra o Mamelodi Sundowns. Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os outros brasileiros que vão estar presentes no Mundial.

No Campeonato Brasileiro, após cinco rodadas disputadas, o Fluminense vem dando sinais de recuperação desde que o técnico Renato Gaúcho assumiu o time na vaga de Mano Menezes. O clube ocupa o terceiro lugar, com 10 pontos, e só está atrás do líder Palmeiras (13) e do Flamengo (11).