Santos decide demitir Fábio Carille e inicia negociação por rescisão

O Santos optou pela demissão do técnico Fábio Carille, que comandou a equipe na atual campanha da equipe na Série B.

O que aconteceu

A diretoria cravou a saída do treinador em uma reunião ocorrida nesta segunda-feira (18), um dia depois de o Peixe perder para o CRB no jogo que ficou marcado pela festa do título. Carille, inclusive, acabou vaiado pela torcida na Vila Belmiro.

O próximo passo é negociar a rescisão. O técnico, portanto, não deve comandar o Peixe no último jogo da temporada, contra o Sport, no domingo (24).