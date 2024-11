Neymar compra cobertura de luxo em Dubai por R$ 313 milhões

Em meio a rumores de uma possível volta ao Santos, Neymar desembolsou, segundo o jornal local Khaleej Times, 200 milhões de dirhams dos Emirados Árabes — aproximadamente R$ 341 milhões — para comprar uma cobertura de luxo em Dubai (EAU). O atacante do Al-Hilal assinou o contrato em cerimônia realizada nesta segunda-feira (18).

O que aconteceu

A cobertura está localizada no Bugatti Residences by Binghatti, primeiro e único empreendimento da marca no mundo. Os apartamentos têm valor inicial de 975 mil dirhams dos Emirados Árabes (cerca de R$ 1,5 milhão).

Apartamento comprado por Neymar possui elevador e piscina privativos e vista panorâmica. Segundo a imprensa árabe, o elevador é capaz de transportar um carro diretamente para a cobertura.