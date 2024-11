Desfalcado, Corinthians pode ter jovem da base titular contra o Cruzeiro

A equipe comandada pelo argentino não terá à disposição os zagueiros André Ramalho e Cacá, lesionados: o primeiro teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita, constatada em 5 de novembro. O clube revelou que o período médio para tratamento são de três semanas. Já o segundo teve dores na região lombar, e também não deverá ser relacionado ao duelo.

Além dos atletas desfalcados por lesão, Félix Torres está em compromisso com a seleção do Equador. O zagueiro do Timão foi poupado no confronto contra a Bolívia, mas está à disposição do técnico Sebastián Beccacece para enfrentar a Colômbia, na terça-feira, um dia antes do compromisso do Corinthians.

O zagueiro Caetano não tem sido relacionado por Ramón Díaz devido a problemas com a renovação de contrato. Apesar de aparecer em treinos com a equipe principal, o atleta foi barrado pelo treinador ao lado do atacante Giovane e do meio-campista Matheus Araújo.