Estêvão fala de "gostinho especial" em nova convocação à Seleção por presença de Neymar: "Ídolo"

"Essa convocação tem um gostinho mais especial porque o Neymar é um ídolo, uma referência para mim desde que eu era pequeno. Estar junto dele e de outros craques do futebol mundial é um motivo de muita alegria para mim e vou tentar aprender ao máximo com todos eles", completou.

O Brasil encara a Colômbia no próximo dia 20 de março (quinta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe tem o clássico contra a Argentina no dia 25 de março (terça-feira), às 21h, no Monumental de Nuñez.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos - seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeiras se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.