Jornais citam duelo Messi x Neymar e exaltam volta: 'Renasceu das cinzas'

A convocação de Neymar para os próximos jogos da seleção brasileira, fato que não acontecia desde outubro de 2023, foi anunciada nesta quinta-feira pelo técnico Dorival Júnior e já está repercutindo na mídia internacional. Na Espanha, os jornais estão reforçando o reencontro do craque brasileiro com seu antigo companheiro de Barcelona e Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Brasil e Argentina se enfrentarão no dia 25 de março.

Os veículos também dão destaque à atuação do artilheiro do Brasil no Santos, citada por Dorival como um "processo de readaptação". Desde que voltou ao seu clube formador, no início de fevereiro, Neymar participou de seis gols - sendo ele o marcador em três oportunidades.

Um dos mais importantes jornais esportivos espanhóis, o As recordou esses números. "A grande novidade no elenco foi o retorno de Neymar após brilhantes atuações com a camisa do Santos nas últimas semanas. O craque brasileiro parece ter atingido seu melhor nível para defender novamente a camisa canarinha em duas partidas importantes pelas Eliminatórias da Copa do Mundo."