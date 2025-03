Estêvão celebra convocação para jogar com o ídolo Neymar: 'Referência para mim desde pequeno'

O Brasil recebe os colombianos no Mané Garrincha e depois visita a Argentina em Bueno Aires para se consolidar entre os quatro melhores - atualmente está em quinto nas Eliminatórias. E Estêvão espera ajudar, sobretudo no duelo direto com a Colômbia, com um ponto a mais que a seleção verde e amarela (19 a 18).

"É um sentimento de muita alegria ser convocado mais uma vez para a seleção brasileira. Isso prova que o meu trabalho no Palmeiras está sendo valorizado. É um motivo de muito orgulho para mim e para a minha família. É um sonho de criança e espero dar o meu máximo lá", disse. "Teremos dois jogos muito difíceis, mas vamos impor o nosso jogo, sabendo da nossa capacidade coletiva. Se Deus quiser, vamos sair com dois resultados positivos em busca da nossa classificação para a Copa do Mundo", esbanjou confiança.

Nada, porém, de perder o foco no arquirrival São Paulo. O jogo único da semifinal será na segunda-feira, às 21h35, no Allianz Parque, e Estêvão vê o Palmeiras pronto para mais um passo na busca pelo tetracampeonato estadual.

"Nosso time está muito focado para o jogo contra o São Paulo, a gente sabe muito bem da importância desse jogo. Assim como diante do São Bernardo, vamos impor o nosso ritmo", ressaltou. "Sabemos da dificuldade que é enfrentar a equipe do São Paulo, que é bem qualificada, mas estaremos no nosso estádio, ao lado da nossa torcida e será fundamental ter a Família Palmeiras conectada com a gente", disse.

Por fim, Estêvão aproveitou para dar as boas-vindas ao novo companheiro de ataque, o centroavante Vitor Roque, que será apresentado nesta sexta-feira e já está liberado para jogar o clássico caso Abel Ferreira opte por sua estreia.

"É motivo de muita alegria receber mais um craque como o Vitor Roque no Palmeiras. Nosso elenco é muito bom e trabalhador e ele foi muito bem recebido. A gente conversou antes, eu falei que seria uma alegria imensa jogar ao lado dele e, agora que deu certo, que a gente dê muitas alegrias à torcida palmeirense", concluiu.