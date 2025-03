'Não é um Brasil para se ter medo', diz Capello, sobre a seleção brasileira

Capello lembrou também quando treinou os laterais Cafu e Roberto Carlos, além do volante Émerson, e elogiou os craques da seleção brasileira. O ex-treinador italiano treinou clubes como Real Madrid, Milan, Roma e Juventus. Capello conquistou, por exemplo, a Champions League da temporada 1993/94, com os Rossoneri, cinco Campeonatos Italiano e dois Campeonatos Espanhol.

Cafu e Roberto eram defensores que tinham uma qualidade muito grande na corrida. Discretos na defesa um contra um, mas quando cruzavam a linha do meio-campo eram perigosos, pela qualidade e pelos passes. Quando você encontra jogadores com essa força e seriedade, é algo muito bonito, te ajuda a vencer. Émerson era o equilibrador, um jogador no meio de campo que sabia recuperar a bola e chamar o time. Por isso, conseguia fazer com que tudo o que tínhamos preparado nos treinos acontecesse durante a partida. - disse o ex-treinador.