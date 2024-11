Flamengo vê laterais despertarem após Filipe Luís assumir comando do time

O Wesley tem características que oferecem muito para a equipe, tanto ofensiva quanto defensivamente. São características que temos de potencializar dependendo do jogo, e dando funções para que ele possa explorar cada vez mais. (...). Não vejo limites no crescimento. Tem nível para um dia jogar em um time grande da Europa, estar na seleção Filipe Luís, após primeiro jogo da final da Copa do Brasil

O jovem foi elogiado por Leandro, um dos grandes laterais da história do Rubro-Negro. O 'Peixe frito', como também é conhecido, disse à TV oficial do clube que Wesley "hoje é um jogador muito mais completo do que quando iniciou, seguro, participativo e com personalidade".

Torcedores pedem o lateral na seleção brasileira. Nas redes sociais, foram diversas as mensagens que apontaram que Wesley mereceria uma chance na lista de Dorival Júnior. Sob o comando de Filipe Luís, o jogador teve nota média de 6,0 na plataforma Footstats.

O jogador é o líder de desarmes do Fla no Brasileiro. Ele tem média de 88,8% e aparece ainda no Top5 de cruzamentos, interceptações e rebatidas, segundo o Footstats.

Alex Sandro se adaptou rápido

Na ala esquerda, Alex Sandro também está em boa fase. O único gol marcado por ele com a camisa rubro-negra foi contra o Corinthians, na vitória por 1 a 0 na semifinal da Copa do Brasil, jogo que marcou a estreia de Filipe Luís à beira do gramado no time profissional.