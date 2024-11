Messi perde a linha e tira satisfação com Daronco em Argentina x Paraguai

Messi se irritou com o árbitro brasileiro Anderson Daronco durante jogo entre Argentina e Paraguai, pelas Eliminatórias Imagem: Christian Alvarenga/Getty

Com o dedo em riste, Messi ficou apontando na direção do rosto do árbitro brasileiro, visivelmente irritado. Ele foi ignorado por Daronco e ainda reclamou com outros integrantes da equipe de arbitragem.

O Paraguai virou sobre a Argentina com gol de Alderete. A seleção paraguaia foi a 16 pontos com a vitória, enquanto a líder Argentina estacionou em 22.

O técnico Scaloni e outros jogadores da Argentina também ficaram irritados com Daronco. "Sem vergonha", gritou o treinador argentino para o árbitro brasileiro, de acordo com a TycSports.

O homem que não deveria estar em campo acaba marcando o gol [da virada]. Lautaro Martínez