Jhon Arias, do Fluminense, é o jogador com mais passes decisivos entre os jogadores da Série A

Em boa fase no Fluminense, o meia Jhon Arias é o destaque na criação de jogadas nesta temporada. Entre todos os atletas do Campeonato Brasileiro, o colombiano é quem mais deu passes decisivos.

Com 65 passes decisivos em 20 partidas, Arias tem grande vantagem na liderança da estatística, segundo os dados do Sofascore. O colombiano é seguido por Alan Patrick, do Internacional, com 52, e Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, com 51.

No entanto, apesar de criar várias chances com os passes decisivos, Arias tem apenas oito assistências na temporada.