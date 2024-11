Paraguai vence Argentina de virada com golaço de bicicleta e Messi caçado

Com a vitória, o Paraguai chegou aos 16 pontos, mas se manteve em sexto colocado na classificação. Já a Argentina não saiu da liderança da competição, com 22.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Os próximos compromissos das equipes acontecem na terça-feira (19): o Paraguai enfrenta a Bolívia, às 17h, enquanto a Argentina recebe o Peru, às 21h, no horário de Brasília.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de poucas finalizações, mas efetivas para os dois lados. Com um chute a gol para cada lado, Argentina e Paraguai conseguiram marcar e colocar fogo na partida. A equipe visitante teve maior posse de bola, com 75%.

No segundo tempo, o Paraguai foi eficiente e virou sobre a Argentina. A equipe comandada por Alfaro soube marcar com pressão os adversários e evitar o eficiente ataque do time de Lionel Scaloni. Nos acréscimos, a torcida paraguaia finalizou a vitória com gritos de "olé".

Gols e destaques

Lautaro abriu o placar para a Argentina! Enzo Fernández achou ótimo passe em profundidade para o atacante, que chutou no canto de Gatito e marcou aos 11 minutos do primeiro tempo. O gol foi revisado e confirmado pelo VAR.