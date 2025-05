Senna ganharia quantos títulos mais na F1 se não fosse a tragédia em Imola?

Uma barra da suspensão dianteira direita perfurou o capacete do piloto brasileiro de 34 anos, provocando danos cerebrais irreversíveis.

Um tremendo azar, diga-se.

Não fosse por isso, apesar da pancada muito forte, é bem possível que Senna deixasse seu carro sem maiores problemas (suas pernas e braços não tinham fraturas), e duas semanas depois estivesse no grid do GP de Mônaco para provavelmente vencer pela sétima vez nas ruas do Principado.

Também podemos imaginar que o acidente nem tivesse acontecido, e ele poderia ganhar aquela corrida...

Bom, infelizmente, o "se" não existe...

Mas, não custa tentar imaginar quantos títulos Ayrton Senna ainda poderia vencer na Fórmula 1, além dos três que havia conquistado pela McLaren-Honda (1988, 1990 e 1991).