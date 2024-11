Marquinhos critica cera da Venezuela ao ligar irrigação: 'Tem que punir'

Marquinhos ficou irritado com a cera da Venezuela no empate em 1 a 1 com o Brasil na noite desta quinta-feira (14), em Maturín, pelas Eliminatórias.

O que aconteceu

O sistema de irrigação do gramado venezuelano foi ligado em meio a um escanteio da seleção de Dorival Júnior. O ato ocorreu já na casa dos 48 minutos da etapa final, quando os visitantes pressionavam os donos da casa.

Marquinhos criticou o árbitro Andrés Rojas (COL) por não aumentar consideravelmente os acréscimos. O zagueiro entende que a punição tem que ser mais rigorosa.