Andreas Pereira avalia novo destino na carreira e deve deixar o Fulham

O ciclo de Andreas Pereira no Fulham se encaminha para um fim. O meio-campista de 29 anos cogita respirar novos áreas no meio do ano e a tendência é que deixe o time inglês na próxima janela de transferências.

Um dos principais jogadores dos Cottagers, Andreas está valorizado no mercado e deve dar um salto maior na carreira. O contrato do jogador com o Fulham vai até junho de 2026, e o brasileiro já recusou uma oferta de renovação feita pelo time inglês recentemente.

Atlético de Madrid, Zenit e outros clubes europeus sinalizaram interesse pelo meia na última janela de transferências e o monitoram de perto. O fundo soberano saudita, que controla os quatro maiores clubes do próprio país: Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Nassr, também avalia uma investida pelo jogador no meio do ano.