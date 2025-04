Processo e demissão não impedem possível retorno de Sampaoli ao Santos

Menos de 24 horas após a demissão de Pedro Caixinha, Jorge Sampaoli se tornou o favorito para reassumir o comando do Santos. O técnico argentino esteve à frente da equipe em 2019, quando chegou às semifinais do Paulistão e ao vice-campeonato no Brasileirão. Caso alcancem um acerto, o clube tentará repetir o sucesso esportivo e apagar os problemas de relacionamento com o argentino, que chegaram a resultar em um processo trabalhista.

Sampaoli teve uma conversa com o presidente Marcelo Teixeira na tarde desta segunda-feira. Livre no mercado desde que deixou o Rennes, da França, o argentino vive no Rio de Janeiro e foi procurado pelo departamento de futebol do Santos. Ele foi o primeiro nome em que o clube iniciou conversas, para além de sondagens, como as ocorridas com Tite e Dorival Júnior, e reflexões internas da diretoria sobre possíveis nomes.

A qualidade do Santos no período em que esteve sob o comando do treinador é um dos principais pontos para seu nome ser considerado. Em 2019, comandou a equipe em 64 jogos, com 34 vitórias, 15 empates e 15 derrotas no período - 61% de aproveitamento no período. Em 2024, o próprio Marcelo Teixeira, em seu primeiro ano de gestão, já havia consultado o argentino, mas houve uma recusa da proposta.