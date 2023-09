Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Corinthians

Luxa teve 15 vitórias, 12 empates e 11 derrotas: um aproveitamento de 50% dos pontos.

Com Luxemburgo, o Corinthians caiu na fase de grupos da Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil. O Timão é o 10º no Brasileirão e está na semifinal da Sul-Americana.

O treino de hoje será comandado pelo auxiliar Fernando Lázaro. Danilo, que dirigiu o Corinthians quando Cuca pediu demissão, está com o Timão Sub-20 no clássico contra o Palmeiras.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol.

O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras.

A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje"