Ramalho brinca sobre 'fama' após acerto com Corinthians: 'Era um anônimo'

Essa foi uma das mudanças, que era algo que eu sempre quis viver, não pela fama, mas sim o reconhecimento do seu trabalho. Eu sou brasileiro, cresci aqui, então quando você é criança o que você imagina primeiro é passar pelos processos normais, crescer em um clube e depois ser transferido do Brasil. Eu fiz o processo inverso. Eu sempre tive esse sonho de poder jogar em um clube de alto nível no Brasil e estou no Corinthians, nem preciso falar da grandeza do clube, torcida. Viver tudo isso é sensacional, passei quase 14 anos em outro país, então a minha fase adulta foi só lá André Ramalho

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.